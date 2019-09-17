В Европе не станут возбуждать дело из-за «офшорной империи» для влиятельных россиян

В Австрии местные силовики отказались возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, которой, по некоторым данным, пользовались многие влиятельные россияне.
«Могу подтвердить, что наш офис получил отчет по этому вопросу, и он был изучен. Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось», — цитирует РБК официальное заявление австрийской прокуратуры.
В марте российские и зарубежные СМИ раскрыли систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги на счета влиятельных россиян. По данным журналистов, «офшорную империю» организовал владелец инвестбанка «Тройка диалог», бизнесмен Рубен Варданян. Как отмечали расследователи, за несколько лет через «империю офшорных компаний», созданную «Тройкой диалог» было проведено четыре миллиарда 600 млн долларов. Деньги на счета приходили из разных структур. Речь идет о компаниях, фигурировавших в «деле Магнитского» о краже бюджетных миллиардов. Всех получателей денег СМИ установить не смогли, отметив, что большинство из них скрывалось в офшорах. Из названных — компании, связанные с виолончелистом и тайным совладельцем «Роснефти» Сергеем Ролдугиным. Он получил из офшорной системы «Тройки» 69 млн долларов.
Сам Варданян, комментируя расследование, подтвердил, что «Тройка диалог» сотрудничала с десятками иностранных фирм, но опроверг информацию о связях своего инвестбанка с названными в расследовании людьми и компаниями.