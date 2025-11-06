На Филиппинах завершился конкурс «Мисс Земля 2025» Фото: ROLEX DELA PENA/EPA/TASS

На Филиппинах подведены итоги Международного конкурса красоты «Мисс Земля». Корону завоевала чешская модель Натали Пушкинова, что стало неожиданностью для многих зрителей. Победа представительницы Европы в этом конкурсе является редким событием, а участница из славянской страны не удостаивалась данного титула с 2012 года. Кроме того, в конкурсе приняла участие и девушка из России — Елизавета Гурьянова. Она вошла в число 12 финалисток. Также представительница Украины пробилась в восьмерку сильнейших.

Конкурс «Мисс Земля» занимает место в «большой четверке» международных конкурсов красоты вместе с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и менее известным «Мисс Интернешнл». История конкурса началась в 2001 году. Согласно формату состязания, жюри определяет четырех победительниц. Наиболее престижным считается звание «Мисс Земля», однако также присуждаются титулы королев других стихий: воздуха, огня и воды. Яркие кадры с финала конкурса — в фоторепортаже URA.RU.

В 2025 году звание «Мисс Воздух» получила представительница Исландии Солдис Вала Иварсдоттир, титул «Мисс Вода» завоевала вьетнамка Чинь Ми Ань, а тайка Вари Нгамкхам удостоилась звания «Мисс Огонь». Кроме того, перед финальным этапом участницы из различных государств состязались в специальных номинациях и получали награды. В частности, представительница России Елизавета Гурьянова вошла в число победительниц конкурса талантов. Помимо нее, награды в этой категории получили конкурсантки из США, Непала и Чехии. В категории «Лучшая внешность» отмечены участницы из Мексики, Ганы, Северных Марианских островов и Италии.

