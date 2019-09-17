16 сентября 2019

В России отменят возрастную категорию 0+ для детских книг и фильмов

© Служба новостей «URA.RU»
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Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма, пазл, детские книги
Возрастная маркировка детских книг значительно упроститьсяФото: Анна Майорова © URA.RU

Категория 0+ в ближайшее время может исчезнуть из возрастных маркировок информационной продукции в России. Главным образом это должно коснуться детских книг, фильмов и телепередач.

«Пока мы предлагаем исключить только 0+. Но наша позиция, что это должен быть только первый шаг. Мы сторонники следующей идеи: маркировку надо сильно сократить. Оставить для начала только 6+, 14+ и 18+», — сообщил «Известиям» замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. По его словам, в перспективе министерство считает необходимым снять любую ответственность за неправильную маркировку. Чиновник уточнил, что законопроект об отмене маркировки 0+ будет внесен в парламент в самое ближайшее время.

Сейчас в РФ существуют возрастные ограничения 0+, 6+, 12+, 18+. Данная классификация была введена с 1 сентября 2012 года, после вступления в силу федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В декабре прошлого года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о необходимости ввести новые возрастные маркировки СМИ 1+ и 3+. По мнению главы надзорного ведомства, вводить новое ограничение необходимо «не с точки зрения запретить», а с точки зрения «информационной безопасности». Однако уже в 2019 году президент РФ Владимир Путин заявил, что число возрастных маркировок и ограничений в стране необходимо сократить. Соответствующее поручение глава государства дал федеральному кабмину. Так президент отреагировал на жалобу участницы медиафорума ОНФ Юлии Шариповой. Она рассказала Путину о судах, инициированных Роскомнадзором из-за неправильной возрастной маркировки зрелищных мероприятий.

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