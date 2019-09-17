Анна Шафран начнет работать на телеканале «Спас» Фото: страница А. Шафран в Twitter

Журналистка Анна Шафран, которая ведет утреннее шоу «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», будет работать на телеканале «Спас», подконтрольном Русской православной церкви. Там она будет вести собственную аналитическую программу.

«22 сентября.- премьера на телеканале „Спас“. Моя авторская итоговая информационная программа „Главное с Анной Шафран“. По воскресеньям, вечером», — написала Шафран в своем аккаунте в Twitter. При этом, по информации источника «URA.RU», покидать радио «Вести FM» она не собирается и по-прежнему будет вести на нем совместную программу с Владимиром Соловьевым.

Программа Шафран на телеканале «Спас» будет называться «Главное». Ее формат заявлен как «итоговая информационно-аналитическая программа». Выходить она будет еженедельно по воскресеньям в 18-05.

По данным собеседника агентства, знакомого с подготовкой шоу, передача соведущей Соловьева будет похожа на «Вести недели с Дмитрием Киселевым». В ходе программы Шафран будет высказываться на актуальные общественно-политические темы. В выпуске передачи, который выйдет в эфир 22 сентября, она, в частности, собирается высказаться об итогах единого дня голосования, а также о российско-украинских отношениях.

«Спас» — первый общественный православный федеральный телеканал. Начало вещания в России — 28 июля 2005 года. Основной собственник телеканала — Московская патриархия.