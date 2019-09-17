Стало известно, сколько ульяновская чиновница заплатила за отдых с «нефтяными» ваннами

Отдых советницы губернатора Ульяновской области Светланы Опенышевой, которая может потерять работу из-за селфи из «нефтяной» ванны, стоил не больше нескольких десятков тысяч рублей.
Как стало известно «URA.RU», недельное проживание в азербайджанском отеле Garabag Resort этой осенью обойдется в 40,5 тысячи рублей. В стоимость входит трехразовое питание, медицинские обследования и нафталановые ванны, которые и стали причиной скандала.
По данным ульяновского издания 73online, чиновница отдыхала вдвоем с мужем, а их путешествие обошлось в 59 тысяч рублей, не считая перелета. РИА «Новости» отмечает, что годовой доход Опенышевой, согласно декларации, составляет 2,1 млн рублей (175 тысяч в месяц). Ранее советница губернатора возглавляла его аппарат и правительства региона.
Глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении своей советницы по IT-сфере. Губернатор назвал лечение чиновницы «чудачеством» и напомнил, что многие не могут выехать за границу.
Нафталан — лечебная нефть. С 1926 году в зоне месторождения — городе Нафталан — начал функционировать специализированный курорт.