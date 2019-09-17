16 сентября 2019

Ульяновскую чиновницу могут уволить за селфи в «нефтяной» ванне. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоколад чиновница назвала «лечебной нефтью»Фото: pixabay.com

Советница губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева опубликовала в Instagram фотографии, где она отдыхает купается в «лечебной нефти» — ванне с шоколадом. Селфи стало поводом для служебной проверки.

«Много шоколада не бывает», — прокомментировала Опенышева свой пост, в котором рассказывала, как отдыхала в пятизвездочном отеле в Азербайджане. Сейчас запись уже удалена.

Провести расследование по делу лично поручил глава региона Сергей Морозов, передает «Ридус». «Когда я увидел чудачества госпожи Опенышевой, принял решение провести проверку. Нужно жить более скромно», — приводит слова губернатора его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.

Фото: openysheva_sv, Instagram

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...