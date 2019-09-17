Шоколад чиновница назвала «лечебной нефтью» Фото: pixabay.com

Советница губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева опубликовала в Instagram фотографии, где она отдыхает купается в «лечебной нефти» — ванне с шоколадом. Селфи стало поводом для служебной проверки.

«Много шоколада не бывает», — прокомментировала Опенышева свой пост, в котором рассказывала, как отдыхала в пятизвездочном отеле в Азербайджане. Сейчас запись уже удалена.

Провести расследование по делу лично поручил глава региона Сергей Морозов, передает «Ридус». «Когда я увидел чудачества госпожи Опенышевой, принял решение провести проверку. Нужно жить более скромно», — приводит слова губернатора его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.