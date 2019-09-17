Врачи перепутали журналиста, на которого наехал отчим Кокорина, с футболистом Мамаевым

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Поездка Алексея Текслера в Ашу. Челябинская область, регистратура, медицина, поликлиника, больница
У журналиста медики выявили синдром сдавленного пальцаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Врачи рентгенологического отделения больницы в городе Алексеевке Белгородской области перепутали журналиста, на которого наехал отчим футболиста Александра Кокорина, с Павлом Мамаевым. Доктора оформили поступившего к ним корреспондента Life Виталия Молева под фамилией «Мамаев». Позже ошибку в больнице исправили.

После того, как на журналиста наехала машина, медики выявили у него синдром сдавленного пальца и наложили повязку. Обидчика притом сотрудники полиции задерживать не стали.

Наезд на Виталия Молева произошел возле колонии №4 в Алексеевке, когда представители СМИ ждали выхода на свободу братьев Кокориных и футболиста Павла Мамаева. «По ногам нашего журналиста на „Гелендвагене“ у здания колонии проехался отчим Александра Кокорина (Кирилл Логинов — прим. ред)», — напоминает Life. Также в редакции уточнили, что правоохранители просто отпустили неаккуратного водителя, но «проверку по факту происшествия все же начали».

Мамаев и Кокорин, а также его младший брат Кирилл в мае были приговорены судом к заключению за побои и хулиганство. Все трое вышли на свободу после ходатайства об условно-досрочном освобождении.

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