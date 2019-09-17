Врачи перепутали журналиста, на которого наехал отчим Кокорина, с футболистом Мамаевым

Врачи рентгенологического отделения больницы в городе Алексеевке Белгородской области перепутали журналиста, на которого наехал отчим футболиста Александра Кокорина, с Павлом Мамаевым. Доктора оформили поступившего к ним корреспондента Life Виталия Молева под фамилией «Мамаев». Позже ошибку в больнице исправили.
После того, как на журналиста наехала машина, медики выявили у него синдром сдавленного пальца и наложили повязку. Обидчика притом сотрудники полиции задерживать не стали.
Наезд на Виталия Молева произошел возле колонии №4 в Алексеевке, когда представители СМИ ждали выхода на свободу братьев Кокориных и футболиста Павла Мамаева. «По ногам нашего журналиста на „Гелендвагене“ у здания колонии проехался отчим Александра Кокорина (Кирилл Логинов — прим. ред)», — напоминает
Мамаев и Кокорин, а также его младший брат Кирилл в мае были приговорены судом к заключению за побои и хулиганство. Все трое вышли на свободу после ходатайства об условно-досрочном освобождении.