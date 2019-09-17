Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская удивила поклонников прической и макияжем от «лучших крымских визажиста и стилиста». Свои изменения политик продемонстрировала в социальной сети Instagram.
«Крайне редко доверяю свой макияж визажистам, но в этот раз, считаю, получилось прекрасно!» — подписала снимок Поклонская. Она отметила, что за переменами во внешности стоят крымские мастера, однако их имен депутат раскрывать не стала.
«На Водянову похоже, тоже Наталью, почти один в один», — заметил пользователь alexandrimo_new. «Самый красивый прокурор, самая красивая депутат, самая красивая женщина», — написал под фото petrkonoplin1.
Поклонская стала политической фигурой России после присоединения Крыма в состав РФ в 2014 году. Тогда она занимала пост прокурора Крыма. Будучи депутатом, экс-прокурор Крыма собрала компромат на своих коллег из Госдумы и написала об этом в собственной книге, напоминает агентство Nation News.