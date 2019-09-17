16 сентября 2019

К ямальскому поселку пришли белые медведи. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк , зоопарк, животные, белый медведь
Белые медведи прогулялись недалеко от поселка ХарасавэйФото: Анна Майорова © URA.RU

Трое белых медведей прогулялись около поселка Харасавэй, в пункте хранения горюче-смазочных материалов. Видеозапись в социальные сети выложили сотрудники одной из компаний, работающих в поселке.

На кадрах трое белых медведей вальяжно идут по полю возле складов. «Они прогулялись по местности и даже успели вольготно поспать на территории. Никакого вреда местным работникам они не причинили», — передает ИА «Север-Пресс».

Ранее «URA.RU» сообщало, что с хищниками повстречались вахтовики поселка Сабетта. Один из работников сфотографировал медведя, который шел по тропинке возле жилых вагончиков.

Видео: ИА Север-Пресс

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