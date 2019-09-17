16 сентября 2019

Рухнул мост, отремонтированный на Урале месяц назад. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Махнеов рухнул мост
Автомобильное движение по мосту закрытоФото: Александр Лукманов © URA.RU

В селе Махнево (Свердловская область) произошло частичное обрушение части 15-метрового автомобильного моста. При этом конструкция была отремонтирована в августе.

«Он очень старый, ремонт начали летом и закончили в августе, перед выборами. А только что провалилась продольная балка и плита. От большой земли отрезаны половина Махнево и как минимум шесть деревень в округе. К ним теперь не сможет проехать ни скорая помощь, ни пожарные», — сообщила «URA.RU» Лариса Омельченко, депутат думы Махнево.

Махнеов рухнул мост
На месте работают сотрудники МЧС
Фото: Александр Лукманов © URA.RU

В МЧС подтвердили факт ЧП. «Месяц назад был ремонт, и уже произошла деформация конструкций. По мосту ездить нельзя, его закрыли. Завтра в 13:00 комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации [Махнево] проведет совещание, будут решать, что делать дальше, как ремонтировать», — заявили «URA.RU» в региональном управлении МЧС.

Глава Махнево Александр Лызлов не ответил на звонок агентства.

Ранее «URA.RU» писало, что в селе Филькино новый пешеходный мост рухнул спустя сутки после того, как по нему начали ходить люди.

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