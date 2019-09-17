Россия и Украина начинают полномасштабные переговоры о будущем Донбасса

Переговоры о том, как дальше будет жить Донбасс, проведут Россия и Украина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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18 сентября, а Минске во второй раз за последний месяц соберется контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), состоящая из представителей России, Украины и самопровозглашенных республик. Не исключено, что на встрече могут быть достигнуты какие-либо договоренности по поводу будущего Донбасса.

«Если в этот раз сторонам удастся согласовать график поэтапного разведения войск в зоне конфликта, а также утвердить единую редакцию „формулы Штайнмайера“, оговаривающей условия закрепления особого статуса Донбасса, не останется препятствий для проведения саммита в „нормандском формате“ с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии», — сообщает РБК.

В последний раз лидеры «Нормандской четверки» встречались в 2016 году. В последние месяцы в связи с наступившей «оттепелью» в российско-украинских отношениях (в частности, обменом заключенными между странами) разговоры о возможном проведении новой встречи в «нормандском формате» на самом высоком уровне заговорили на Западе, на Украине и в России.

Ранее украинские власти рассказали о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко. «Есть условная „формула Зеленского“, которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего народа. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — отмечал он. Согласно «формуле Зеленского», боевые действия на Донбассе должны прекратиться в ближайшие два года. Если ситуация будет меняться медленно, то Зеленский вполне готов пойти на «новые радикальные меры».