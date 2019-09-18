Американские власти подают в суд на Сноудена из-за его откровенных мемуаров

Минюст США будет судиться с Эдвардом Сноуденом Фото: unsplash/

Министерство юстиции США подало в суд на про экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена за публикацию его мемуаров «Личное дело».

«Данная книга грубо нарушает ранее подписанные Сноуденом договоренности о неразглашении с ЦРУ и АНБ», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства. В качестве ответчиков по иску американского Минюста значится издательство, опубликовавшее мемуары экс-сотрудника АНБ.

В иске утверждается, что Сноуден опубликовал свою книгу, не передав ее в ЦРУ и АНБ для предварительного просмотра. Как указывает Минюст, это противоречит обязательствам, которые взял на себя Сноуден. Иск не направлен на полную остановку или ограничение распространения мемуаров Сноудена, указывает Минюст. Тем не менее, ведомство требует вернуть властям США все доходы, полученные Сноуденом от продажи своих воспоминаний.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в РФ, позднее ему было предоставлено политическое убежище в России. После того, как президентом США стал Дональд Трамп, рассматривался вариант помилования Сноудена американскими властями и его дальнейшего возвращения на родину, однако этого в итоге не произошло.

15 сентября 2016 года в России и 16 сентября — в США вышел на экраны фильм «Сноуден». Для написания сценария американский кинорежиссер Оливер Стоун приобрёл права на экранизацию книг адвоката Анатолия Кучерены «Время спрута» и журналиста газеты «Гардиан» Люка Хардинга «Досье Сноудена: История самого разыскиваемого человека в мире».