Родителям, потерявшим детей в теракте в Беслане, дадут прибавку к пенсии

Прибавку к пенсиям родителей жертв Беслана, как ожидается, получат в 2020 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Семьи, потерявшие детей в результате страшного теракта в школе Беслана будут получить ежемесячную надбавку к пенсии. Соответствующее заявление сделали власти Северной Осетии.

«После обращения родителей детей, погибших в результате теракта в Беслане, с просьбой установить надбавку к пенсии в размере 3000 рублей за каждого погибшего ребенка, подготовлен проект постановления правительства республики», — цитирует «Интерфакс» главу минтруда республики Бориса Хубаева.

По его словам, выплачивать надбавку к пенсиям родителям жертв теракта в Беслане могут начать уже с 2020 года, однако окончательно данное решение еще должны одобрить региональные власти и местные депутаты. Коснуться выплата надбавки может 79 человек.

В 2004 году террористы захватили школу в Беслане. Заложниками тогда стали 1116 человек. В результате захвата школы и последующего штурма погибли 333 человека, 186 из них дети. Инвалидами остались 126 человек, среди них 70 детей. Погибшие при теракте были похоронены на мемориальном кладбище «Город ангелов». Недавно представитель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева публично заявила о том, что в скором времени бесланская школа №1 в Северной Осетии, где в 2004 году случился теракт, может стать памятником федерального значения.