17 сентября 2019
16 сентября 2019

Фигурант уголовного дела челябинского экс-губернатора Юревича отдан под суд

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Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич на фоне британского флага и Биг Бена. Лондон, юревич михаил, биг бен
Михаил Юревич наблюдает за событиями на родине из ЛондонаФото: Вадим Ахметов, коллаж — Полина Крюкова © URA.RU
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Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-директора ЗАО «Южуралавтобан» Ивана Святелика по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Материалы переданы в Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Материалы по «Южуралавтобану» легли в основу уголовных дел экс-губернатора Михаила Юревича и его соратника, депутата Госдумы Вадима Белоусова.

«По версии следствия, обвиняемый в 2013—2014 годах, являясь гендиректором, уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по фактически неосуществленным сделкам с двумя коммерческими организациями», — заявили «URA.RU» в прокуратуре. Общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость составила 803 млн рублей.

«Южуралавтобан» с 2012 года по 2014 год находился под контролем фирм депутата Госдумы Вадима Белоусова, бизнес-партнера тогдашнего губернатора области Михаила Юревича. С августа 2012 по 2014 годы «Южуралавтобан» накопил долгов по налогам более чем на 1 млрд рублей. В феврале 2017 года все операции по его счетам были остановлены. Попытки новых владельцев не платить по счетам предыдущих были заблокированы судом.

Хищение средств в ЗАО «Южуралавтобан» легло в основу уголовного дела о миллиардных взятках с дорожных контрактов. В декабре 2018 года Госдума сняла неприкосновенность с Белоусова. Юревич сейчас находится Лондоне.

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Ссылки по теме
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