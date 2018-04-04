Налоговики раскрыли взятки в уголовном деле экс-губернатора Юревича

20:26 04 апреля 2018 1

Махинации в дорожном строительстве при Михаиле Юревиче перестали быть секретом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть взяток, инкриминируемых экс-губернатору Михаилу Юревичу, возможно, платилась через ЗАО «Южуралавтобан» — такой вывод следует из решения Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда. Самая крупная дорожная фирма должна заплатить один миллиард рублей за обналичивание средств «дорожной революции» и вывод денег на зарубежные счета.

ЗАО «Южуралавтобан» ранее на 100% принадлежало Магнитогорскому металлургическому комбинату. В 2012 году актив отошел под контроль фирм депутата Госдумы Вадима Белоусова, бизнес-партнера действующего тогда губернатора Челябинской области Михаила Юревича. За ММК остался один процент, уже ни на что не влияющий. В 2014 году после отставки Юревича «Южуралавтобан» был продан столичным фирмам, на тот момент подконтрольным бизнесменам Артему Чайке и Сергею Вильшенко. Позже Вильшенко переписал весь свой бизнес на отца, Геннадия Вильшенко. У ЗАО «Южуралавтобан» в 2014 году были хорошие финансовые показатели. Фирма выигрывала крупные тендеры, но все прекратилось.

«Южураавтобан» получал самые крупные контракты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летом 2016 года межрайонная инспекция ФНС №16 в Челябинской области насчитала «Южуралавтобану» долгов по налогам на миллиард 89 тысяч рублей. Эта сумма, как считают налоговики, набежала в период с августа 2012 по 2014 годы, то есть при прежних владельцах. А 22 февраля 2017 года все счета операции «Южуравтобана», по требованию налоговой, были приостановлены. В фирме, не желая платить по долгам предшественников, подали на налоговую в суд. В конце марта 2018 года Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд удовлетворил требование истца только в отмене штрафа в две тысячи рублей, оставив остальное решение без изменения.

«Налоговики вскрыли «серые схемы», которые теперь фигурируют в уголовном деле Юревича, по взяткам в сфере дорожного строительства. По сути «Южуралавтобан» был Юревичу полностью подконтролен. Но даже оттуда ухитрялись воровать деньги,

— сообщил «URA.RU» собственный информационный источник. — В решении суда все это прописано. Только материалы проверки раньше не обнародовались, а сейчас открыты. Налоговая передала материалы в правоохранительные органы осенью 2016 года. Силовики уже вели расследование, а ФНС дело подкрепило». По словам источника, ход проверки находился на контроле у начальника УФНС Михаила Бирюка. Уголовное дело в отношении экс-губернатора Юревича по взяткам в 3,4 млрд рублей в сфере дорожного строительства было возбуждено в мае 2017 года.

В УФНС России по Челябинской области «URA.RU» подтвердили, что это была плановая налоговая проверка по всем налогам, в том числе и по налогу на добавленную стоимость. Результаты проверки в настоящее время обжалуются налогоплательщиком. От прочих комментариев в управлении отказались, сославшись на то, что все документы есть на сайте арбитражного суда.

Уголовные дела экс-губернатора обрастают новыми подробностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как установили налоговики, с августа 2012 года по 2014 годы ЗАО «Южуралавтобан» заключило госконтракты с минстроем Челябинской области на 5,1 млрд рублей. В качестве субподрядчиков были наняты ООО «Главкапстрой» и ООО «Симметрия — Строительные технологии» (Москва). В каждой из этих фирм на тот момент трудилось по одному человеку, руководителю. Дорожной техники не имелось. С ООО «Главстрой» «Южуралавтобан» заключил 12 договоров на выполнение подрядных работ на 2,8 млрд рублей, с ООО «Симметрия — Строительные технологии» таких контрактов было подписано несколько десятков на 2,3 млрд рублей.

Далее деньги со счетов двух коммерческих организаций уходили на другие фирмы, большая часть из которых оказалась «однодневками», почти все закрыты в 2016 году. Часть средств была перечислена в банки США, Швейцарии, Турции, Чехии и в офшорные зоны на Кипр, часть просто обналичена. В материалах даже указана покупка иностранной валюты. Некоторые суммы после того, как их «прокрутили» в коммерческих фирмах, потом поступили на счета дорожных предприятий Южного Урала. Именно эти дорожники и занимались строительством и ремонтом автотрасс.

Структура начальника УФНС Михаила Бирюка вскрыла «серые схемы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В целом обналичено и выведено на счета сторонних фирм около 2 млрд рублей из средств, полученных ЗАО по госконтрактам. Предъявленный налоговиками «Южуралавтобану» счет на 1 млрд рублей — неуплаченные налоги на добавленную стоимость по работе с контрагентами. Конечные акты подписывались в ООО «Главстрой» и «Симметрия — Строительные технологии». Согласно отчетам, все работы проводились одновременно. Как указано в решении суда, были допрошены руководители южноуральских дорожных организаций и главы поселений. Те заявили, что не знают о московских фирмах.

Директор ООО «Симметрия — Строительные технологии» Олег Михайлов сообщил, что является номинальным руководителем, ничего не слышал о каких-либо делах в Челябинской области и о ЗАО «Южуралавтобан». Оказалось, что сам он работает техником в московском фитнес-клубе. Когда ему показали акты с его подписями, заявил, что ничего не подписывал. Факт подделки подписей подтвердила и почерковедческая экспертиза. Экс-руководитель ЗАО «Южуралавтобан» Иван Святелик от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В материалах суда также фигурирует областное государственное учреждение (ОГУ) «Челябинскавтодор», принимавшее работы. Этим ОГУ до 2014 года руководил Константин Овчинников. В июне 2014 года Овчинников был арестован за взятку, но дело в отношении него было закрыто. По данным «URA.RU», экс-директор «Челябинскавтодора» первым дал показания на Михаила Юревича.

В правоохранительных органах и правительстве области материалы налоговой не комментируют. Получить комментарий «Южуралавтобана» не удалось, организация осталась только на бумаге. Отметим, что после того, как счета в фирме были заморожены, владельцы ЗАО стали работать только через «Южуралмост», актив «Южуравтобана», который оказался чистым и не проблемным. В пресс-службе «Южуралмоста» от комментариев отказались, но подчеркнули, что речь идет о двух разных фирмах.

Михаил Юревич, заочно арестованный решением суда, обвиняется в получении взяток от представителей дорожного бизнеса на 3,4 млрд рублей и от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на 23 млн рублей. В материалах дела также фигурирует недостроенный мост на Братьев Кашириных в Челябинске. Своей вины бывший глава региона, как заявляют в его пресс-службе, не признает. Фигурантами дела по «откатам» с дорожной революции стали Маргарита Бутакова, теща бизнес-партнера Юревича Вадима Белоусова, и менеджер «Макфы» Андрей Чуркин.