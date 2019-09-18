В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

Несколько правил помогут сориентироваться в выборе Фото: Анна Майорова © URA.RU

При выборе белого вина стоит обращать внимание на тару, происхождение винограда и год урожая, сообщили в Роскачестве.

«Итальянские белые вина составляют значительную долю продаж в торговых сетях. Постепенно набирают популярность и вина России. Зачастую по цене они гораздо привлекательнее импортных образцов. Главное — не ошибиться с качеством», — говорится на сайте Роскачества. Отмечается, что следует выбирать вино 2018 года производства (для недорогих вин) в стеклянной бутылке с этикеткой «ЗГУ» — защищенным географическим указанием. Данная информация позволит установить, что ягоды для «крымского» вина были выращены именно на территории полуострова.

Нижняя ценовая граница для белых вин — 250 рублей, но качественный напиток за такую цену могут выпускать только крупные производители с виноградниками площадью от тысячи гектаров. В то же время, согласно прошлогоднему исследованию Роскачества «Винный гид России», вино за тысячу рублей может уступать напитку в категории до 500 рублей. «В категории недорогих вин — до 500 рублей на полке — я бы рекомендовал выбирать ассамбляжные вина, произведенные из двух и более сортов винограда», — отметил глава рабочей группы «Винного гида России» Артур Саркисян.

Ранее сообщалось, что потребление бокала вина в день не может снизить риск развития сердечно-сосудистых болезней, пишет RT.