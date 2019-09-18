Жители пермского города решили отправить мэра в отставку

Березниковцы недовольны работой Сергея Дьякова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители города Березники (Пермский край) требуют отставки мэра Сергея Дьякова. Общественная организация «Гражданский надзор» намерена провести митинг, где будет озвучено данное требование. Об этом сообщается на странице организации в соцсетях.

«Команда „Гражданского надзора“ приняла решение провести в Березниках городской митинг. Слоган митинга — „Пора услышать горожан!“ На митинге мы призываем горожан обсудить отставку Сергея Дьякова, отмену автобусных маршрутов, передачу под жилую застройку березниковских парков», — указано в сообщении.

Активисты уже уведомили администрацию Березников о проведении массового мероприятия. Оно должно состояться 28 или 29 сентября». В пресс-службе мэрии города не смогли уточнить информацию о поступившем к ним уведомлении. Ранее активисты «Гражданского надзора» подали в суд на Сергея Дьякова из-за арт-объекта в виде огромной солонки. По их словам, городская управа заплатила за ее установку вдвое больше, чем предполагалось.