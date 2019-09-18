17 сентября 2019

Ямальскому чиновнику прочат пост вице-губернатора в другом регионе

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Визит врио губернатора Магаданской области Сергея Носова в Нижний Тагил. Свердловская область, носов сергей, коридор, уходит, портрет
В правительстве ЯНАО обсуждают отъезд в Липецкую область управляющего делами Александр РябченкоФото: Анна Майорова © URA.RU

Управляющий делами правительства ЯНАО Александр Рябченко в ближайшее время может занять пост вице-губернатора Липецкой области по внутренней политике. Слухи о переезде чиновника в другой регион активно обсуждают в ямальском правительстве, сообщил источник «URA.RU». О повышении Рябченко также написал липецкий портал GOROD48.

Информация о возможном назначении Рябченко появились в ряде СМИ Липецкой области. Так, источники портала в администрации области уточняют, что губернатор области Игорь Артамонов анонсировал появление нового «молодого, спортивного» вице-губернатора по внутренней политике. Новый заместитель появится в Липецке на следующей неделе.

В пресс-службе правительства Ямала «URA.RU» сказали, что не располагают информацией об отъезде специалиста на данный момент. Сам Рябченко не ответил на звонок по рабочему телефону.

Рябченко родился в 1987 году в Новом Уренгое. Окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». Сразу же после вуза он замещал разные должности государственной гражданской службы ЯНАО, был в том числе помощником губернатора Ямала.

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