Ямальскому чиновнику прочат пост вице-губернатора в другом регионе

Управляющий делами правительства ЯНАО Александр Рябченко в ближайшее время может занять пост вице-губернатора Липецкой области по внутренней политике. Слухи о переезде чиновника в другой регион активно обсуждают в ямальском правительстве, сообщил источник «URA.RU». О повышении Рябченко также написал липецкий портал GOROD48.
Информация о возможном назначении Рябченко появились в ряде СМИ Липецкой области. Так, источники портала в администрации области уточняют, что губернатор области Игорь Артамонов анонсировал появление нового «молодого, спортивного» вице-губернатора по внутренней политике. Новый заместитель появится в Липецке на следующей неделе.
В пресс-службе правительства Ямала «URA.RU» сказали, что не располагают информацией об отъезде специалиста на данный момент. Сам Рябченко не ответил на звонок по рабочему телефону.
Рябченко родился в 1987 году в Новом Уренгое. Окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». Сразу же после вуза он замещал разные должности государственной гражданской службы ЯНАО, был в том числе помощником губернатора Ямала.