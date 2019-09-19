Количество машин такси предложили ограничить

Благодаря ограничениям станет больше профессиональных водителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Количество автомобилей такси в регионах могут ограничить. Такую инициативу в Госдуму внесли организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки».

Представители компаний предлагают каждому региону самому определять максимальное количество автомобилей такси. «По их мнению, нужно также ввести общероссийский лимит на долю такси, подключенных к одному агрегатору — не более 25 процентов на рынке конкретного субъекта», — пишет «Российская газета». Наказанием за нарушение предложенных лимитов будет штраф величиной до пяти процентов от годовой выручки компании.

Авторы инициативы считают, что такие меры помогут выровнять условия для всех компаний, занимающихся перевозками пассажиров, а также увеличить количество профессиональных водителей. Однако представитель Федеральной антимонопольной службы считает, что подобные ограничения приведут к повышению цен на услуги такси.

Ранее водители такси обратились в Госдуму РФ с предложением официально признать их работодателями агрегаторы и внести поправки в Трудовой кодекс. По словам представителя профсоюза таксистов, заключение трудового договора помогло бы защитить права работников этой сферы.