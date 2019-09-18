Таксисты требуют Uber и «Яндекс» признать их своими сотрудниками

Агрегаторы могут обязать официально принимать водителей такси на работу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Водители такси обратились в Госдуму РФ с предложением официально признать их работодателями агрегаторы (крупнейшие из них в РФ — объединенная компания Uber и «Яндекс. Такси», Gett, «Ситимобил», «Везет» и «Максим»).

Таксисты также предложили внести поправки и в Трудовой кодекс, согласно которым водители такси будут считаться работниками, имеющими право требовать заключения договора. «Трудовой договор помог бы защитить наши права. Сейчас агрегатор может поменять условия в любой момент и даже не уведомить об этом — у него огромное преимущество», — рассказал «Известиям» председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин.

Представители самих компаний-агрегаторов и эксперты рынка такси выступили с критикой предложения российских таксистов. По мнению аналитиков, в случае, если оно будет реализовано, цены на поездки на такси в России вполне могут вырасти на 30%.

Ранее сообщалось о том, что в России принимать водителей на работу в такси можно будет только после проверки по базам данных на предмет наличия судимостей, лишения права управления транспортом, а также алкогольной и наркотической зависимости. С такой инициативой выступили сразу несколько крупных отечественных агрегаторов такси. Представители крупных игроков рынка считают, что проверка по базам данных положительно скажется на безопасности перевозок пассажиров. Свои доводы они уже направили в Госдуму, которая сейчас работает над законом о такси.