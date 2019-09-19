18 сентября 2019
17 сентября 2019

Судьба ямальского села, которое хотят закрыть, решится уже сегодня

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По словам главы Тазовского района, опрос о расселении села Газ-Сале пройдет 19 сентября (архив)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Газ-Сале (ЯНАО) 19 сентября пройдет опрос среди жителей о расселении их из населенного пункта. Об этом на первом в этом сезоне заседании ямальского парламента сообщил глава Тазовского района Василий Паршаков.

Вопрос о расселении поднял главный эсер Ямала Валерий Степанченко. «Люди интересуются ситуацией дальнейшего состояния поселка Газ-Сале. Насколько они уверены, что поселок будет развиваться активно?» — отметил парламентарий.

Отвечая, Паршаков заявил, что 19 сентября среди жителей проведут опрос. «Посмотрим, что он нам покажет. Какой экономический эффект. У нас (в Газ-Сале, — прим. ред.) нет ни одного предприятия, в основном бюджетники, культура, спорт. У нас есть сроки, когда мы должны доложить всю информацию губернатору», — заявил Паршаков.

В Газ-Сале проживают примерно две тысячи человек, но 80% жилищного фонда — это ветхие и аварийные дома. По данным источников, из-за сложившейся ситуации власти Ямала сейчас всерьез рассматривают вариант расселения и закрытия села.

Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в округе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Национальный проект «Жилье и городская среда» стартовал в октябре прошлого года и продлится до 31 декабря 2024-го. Его цель — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком и сокращение фонда аварийного и ветхого жилья.

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