После жалоб югорчан в соцсетях в больницу ХМАО едут ревизоры

Горожане жалуются на недоступность медицины, гарантированную им нацпроектом «Здравоохранение» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нижневартовскую городскую поликлинику ждет служебная проверка департамента здравоохранения ХМАО. Причина — жалобы горожан на очереди в приемном отделении и нехватку узких специалистов. Информацию «URA.RU» подтвердили в депздраве ХМАО.

«Служебная проверка продлится с 23 по 30 сентября. Депздрав проверит организацию оказания медицинской помощи на всех этапах, в том числе работу кабинета неотложной помощи, соблюдение сроков записи на прием к специалистам», — рассказал агентству директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

В настоящее время в БУ «Нижневартовская городская поликлиника» не хватает пятнадцати врачей узких специальностей: неврологов, кардиологов и ревматологов. Но больше всего не хватает участковых терапевтов, недобор составляет восемнадцать человек. О существовании проблемы в ведомстве знают давно, но добавляют, что заставить молодых врачей оставаться в отрасли не могут, даже несмотря на то что заключали с ними договоры на целевое обучение.

Ранее «URA.RU» со ссылкой на собственные источники писало, что Добровольский решился отвечать на вопросы в прямом эфире после настоятельных рекомендаций губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Глава региона сама активно пользуется соцсетями, а также навязывает это практику чиновникам — как раз потому, что это позволяет оперативно получить обратную связь с жителями.