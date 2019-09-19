В Югре задержали последователей ИГИЛ, у которых нашли гранату и снаряды к гранатомету

В Нижневартовске сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали четырех последователей запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ». Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых ведомствах.
Оперативники установили, что в Нижневартовске четверо молодых людей в возрасте от 27 до 32 лет вступили в ячейку «Джамат» террористической организации «ИГИЛ». При задержании у одного из них был обнаружен и изъят самодельный пистолет и шесть патронов к нему. Затем были проведены обыски у других подозреваемых в терроризме. «В их ходе были найдены граната Ф-1, два снаряда к осколочному гранатомету, три патрона, религиозная литература», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что возбуждено уголовное дело и проводится расследование.
Дозвониться до пресс-службы УФСБ по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» не удалось. Как ранее сообщало «URA.RU», в июле югорские полицейские совместно с ФСБ задержали в Когалыме Сергея Ротаря с самодельным взрывным устройством на поясе. По одной из версий, мужчина планировал устроить террористический акт в административных зданиях города. Также по неофициальной версии, позже был задержан еще один мужчина, который предположительно является сообщником террориста.