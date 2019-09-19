Подростки в ХМАО нашли замену АУЕ

Педагоги считают, что молодежь стала больше пить Фото: Дарья Попова © URA.RU

Югорские школьники стали отказываться от криминальной идеологии АУЕ. Наблюдатели связывают это как с действиями правоохранителей, так и с проходящей модой. Об этом «URA.RU» рассказала педагог с 28 летним стажем.

«Кого-то просто пересажали, другие выросли и одумались, третьи нашли замену в здоровом образе жизни (ЗОЖ). Просто как-то непопулярно это стало», — считает классный руководитель из Нижневартовска Ольга.

Последний громкий случай с участием сторонников тюремной субкультуры АУЕ произошел как раз в Нижневартовске. Полгода банда подростков терроризировала Югру: они промышляли угонами, грабежами, разбоями и кражами. «С тех пор об АУЕ в Югре и почти и не слышно», — делится наблюдениями источник в департаменте образования Нижневартовска. Но он не согласен с доводами коллеги. По его мнению, на смену криминальной романтике пришел не ЗОЖ, а алкоголь. «Все эти вписки, „винишко-тян“ (часть субкультуры пост-модерна, неотъемлемой частью которой является употребление вина — ред.), мода на крафтовый алкоголь сыграли свою роль. Пить стали больше», — резюмирует собеседник.

В свою очередь профессиональный психолог, попросивший не называть своего имени, не соглашается с другими экспертами. По мнению собеседника агентства, на смену АУЕ пришел не алкоголь, а энергетики, компьютерные игры и антисексуальность. «Статистика говорит о том, что алкоголиков стало меньше. Зато стало больше проблем с социализацией, потому что гаджеты и интернет заменили реальное общение. Молодые люди отказываются от отношений, считая это пустой тратой времени», — рассказывает врач.