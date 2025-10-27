Затянувшийся наружный ремонт Дома правительства ХМАО наконец завершен. Работы должны были быть сданы в июне, однако специалисты доделали облицовку мрамором цоколя и обновление трех входных групп в октябре.

«Рабочих на объекте нет, внешняя отделка входных групп завершена. Цоколь облицован зеленым мрамором, появилась новая плитка. Со стороны улицы Гагарина есть небольшой уклон, и там постоянно скапливается вода», — отметил журналист URA.RU.

Тюменского подрядчика ООО «Уневерсалстройпроект» (руководитель и учредитель — Анна Гараева) включили в реестр недобросовестных поставщиков в Тюмени и Курганской области. Также фирма должна выплатить неустойку мэрии Муравленко (ЯНАО) за срыв муниципального контракта по уборке свалок. Однако власти ХМАО заключили с юрлицом допсоглашение уже после того, как работы встали на паузу. Правительство на момент публикации новости выплатило 49 миллионов — на сумму выполненных работ.