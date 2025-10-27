Скандальный тюменский подрядчик завершил затянувшийся ремонт Дома правительства ХМАО. Фото
Работы на объекте возобновили после подписания допсоглашения
Фото: Елена Хабарова @ URA.RU
Затянувшийся наружный ремонт Дома правительства ХМАО наконец завершен. Работы должны были быть сданы в июне, однако специалисты доделали облицовку мрамором цоколя и обновление трех входных групп в октябре.
«Рабочих на объекте нет, внешняя отделка входных групп завершена. Цоколь облицован зеленым мрамором, появилась новая плитка. Со стороны улицы Гагарина есть небольшой уклон, и там постоянно скапливается вода», — отметил журналист URA.RU.
Капремонт оценили в 59 миллионов рублей. Сумма, согласно данным сайта госзакупок, включала строительно-монтажные работы, обновление наружных теплосетей и утилизацию мусора.
У входной группы появился пандус
Фото: Елена Хабарова @ URA.RU
Тюменского подрядчика ООО «Уневерсалстройпроект» (руководитель и учредитель — Анна Гараева) включили в реестр недобросовестных поставщиков в Тюмени и Курганской области. Также фирма должна выплатить неустойку мэрии Муравленко (ЯНАО) за срыв муниципального контракта по уборке свалок. Однако власти ХМАО заключили с юрлицом допсоглашение уже после того, как работы встали на паузу. Правительство на момент публикации новости выплатило 49 миллионов — на сумму выполненных работ.
