Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования двойного убийства в Сургуте
Сначала югорчанин убил двух человек, после чего пырнул ножом третьего жителя
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому АО Михаила Мокшина доклад о ходе расследования уголовного дела по факту двойного убийства в Сургуте (Югра). Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Об этом написали в telegram-канале СК России.
«В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства и покушения на убийство... В Сургуте после конфликта местный житель убил двадцатилетнюю девушку и мужчину, после чего нанес ножевые ранения молодому человеку», — сообщает пресс-служба.
Подозреваемый уже задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по второй статье 105 УК РФ, а также третьей части статьи 30 и 105 УК РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что глава следственного комитета России затребовал доклад по итогам расследования уголовного дела, где двое жителей Нефтеюганска (ХМАО) избили полицейских. В конце июля суд отправил под домашний арест двух югорчан, которые напали с кулаками на полицейских.
