Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования двойного убийства в Сургуте

Сначала югорчанин убил двух человек, после чего пырнул ножом третьего жителя Фото: Илья Московец © URA.RU

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому АО Михаила Мокшина доклад о ходе расследования уголовного дела по факту двойного убийства в Сургуте (Югра). Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Об этом написали в telegram-канале СК России.

«В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства и покушения на убийство... В Сургуте после конфликта местный житель убил двадцатилетнюю девушку и мужчину, после чего нанес ножевые ранения молодому человеку», — сообщает пресс-служба.

Подозреваемый уже задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по второй статье 105 УК РФ, а также третьей части статьи 30 и 105 УК РФ.

Продолжение после рекламы