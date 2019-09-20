Роструд назвал регионы с самой высокой зарплатой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Игоря Шувалова на Центральный стадион. Екатеринбург, рабочие, строитель, трудовые мигранты, строительство стадиона, чм-2018, fifa world cup, центральный стадион екатеринбург, гастарбайтеры
В сфере строительства в уральских регионах зарплаты больше 80 тысяч рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

По числу предложений работы с зарплатой больше 80 тысяч рублей лидируют Красноярский край, Москва, Санкт-Петербург, Якутия, а также Ханты-Мансийский (ХМАО) и Ямало-Ненецкий (ЯНАО) автономные округа. К таким выводам пришли эксперты Роструда.

В ХМАО больше всего зарабатывают в добывающей промышленности, строительстве и транспорте. На Ямале самые высокие зарплаты — в производстве, строительстве, здравоохранении и добывающей промышленности. «В Москве и Санкт-Петербурге лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий являются отрасли информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта», — передает РИА «Новости».

Ранее «URA.RU» сообщало, что на самую высокую зарплату могут рассчитывать водители грузового транспорта, машинисты бульдозера и пилоты. Зарплаты у представителей этих профессий достигают 350 тысяч рублей. Однако продавцы оказались более востребованы на российском рынке труда, пишет «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...