Роструд назвал регионы с самой высокой зарплатой

В сфере строительства в уральских регионах зарплаты больше 80 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По числу предложений работы с зарплатой больше 80 тысяч рублей лидируют Красноярский край, Москва, Санкт-Петербург, Якутия, а также Ханты-Мансийский (ХМАО) и Ямало-Ненецкий (ЯНАО) автономные округа. К таким выводам пришли эксперты Роструда.

В ХМАО больше всего зарабатывают в добывающей промышленности, строительстве и транспорте. На Ямале самые высокие зарплаты — в производстве, строительстве, здравоохранении и добывающей промышленности. «В Москве и Санкт-Петербурге лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий являются отрасли информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта», — передает РИА «Новости».

Ранее «URA.RU» сообщало, что на самую высокую зарплату могут рассчитывать водители грузового транспорта, машинисты бульдозера и пилоты. Зарплаты у представителей этих профессий достигают 350 тысяч рублей. Однако продавцы оказались более востребованы на российском рынке труда, пишет «Национальная служба новостей».