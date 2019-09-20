На Ямале заканчивается ремонт дороги, которую планировали делать еще два года

Все работы завершатся до начала зимы Фото: пресс-служба администрации Салехарда

В Салехарде реконструкцию улицы Комсомольской, которая должна была продлиться два года, завершат уже к началу зимы. Об этом заявил глава Салехарда Иван Кононенко во время выездного совещания.

«Объем работ здесь колоссальный, изначально проект был разработан на два года, но благодаря своевременной финансовой поддержке окружного правительства мы закончим эти работы уже в текущем году», — пояснил он. На участке уже поменяны трубы, рабочие приступили к укладке асфальта. По словам Кононенко, до наступления зимы должны завершиться работы по благоустройству прилегающей территории.

В социальных сетях местные жители высказывали недовольство из-за ширины дороги и отсутствия парковочных мест. «Пока идет ремонт, визуально может показаться, что проезжая часть стала уже, на самом деле все осталось, как было. Мы расширили тротуары, не уменьшая ширину проезжей части», — подчеркнул Кононенко. Он также отметил, что парковочные места можно будет обустроить, если жители обратятся в администрацию.

Глава Салехарда также посетил микрорайоны Солнечный и Юбилейный, где идет благоустройство двух детских площадок. В районе Удача ведутся работы по обустройству дорог. По словам Кононенко, несколько дорог уже заасфальтированы, а проекты дорог уже готовы на весь район. Если в следующем году администрация получит финансирование, то благоустройство продолжится.