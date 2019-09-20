Суд освободил актера Устинова из-под ареста

Московский городской суд отпустил из-под ареста актера Павла Устинова, которого ранее приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на силовика. Артиста освободили под подписку о невыезде.
«Мосгорсуд принял решение об изменении меры пресечения для Устинова», — сообщает газета «Ведомости». Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев, выступая на заседании, призвал суд учесть положительные характеристики актера.
Фигурант так называемого «московского дела» Павел Устинов был осужден Тверским судом Москвы за причинение вреда здоровью сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции протеста в столице 3 августа. По версии обвинения, при попытке задержания Устинов оказал сопротивление росгвардейцу и причинил ему закрытый вывих плеча.
Изменить Устинову приговор попросила генпрокуратура. В ведомстве изначальный приговор актеру сочли чрезмерно суровым.