Генпрокуратора требует изменить приговор актеру, осужденному за травму росгвардейца

Генпрокуратура просит изменить приговор актеру Павлу Устинову, заменив его на наказание, не связанное с лишением свободы. Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, Генпрокуратура считает наказание чрезмерно суровым.
«Генеральная прокуратура просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы», — приводит слова Куренного РИА «Новости». С соответствующим представлением в Мосгорсуд обратился заместитель Генпрокурора Юрий Пономарев.
Фигурант так называемого «московского дела» Павел Устинов был осужден Тверским судом Москвы на 3,5 года колонии за причинение вреда здоровью сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции протеста в столице 3 августа. По версии обвинения, при попытке задержания Устинов оказал сопротивление росгвардейцу и причинил ему закрытый вывих плеча, напоминает
После оглашения приговора в поддержку Устинова развернулась общественная кампания. Его коллеги, включая известных актеров, устраивали одиночные пикеты возле администрации президента, а пользователи соцсетей — в том числе известные журналисты и музыканты — публиковали посты, в которых говорилось о несправедливости приговора, напоминает RT.