Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Шамана проверят на наличие психических расстройств Фото: Алексей Андронов

Шамана Александра Габышева, который пешком шел из Якутии в Москву, доставили в психоневрологический диспансер в Якутии. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

«В случае, если у пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь», — цитирует представителей ведомства РИА «Новости». В Минздраве не исключат привлечение социальных служб, если возникнет такая необходимость.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кремле не знают об уголовном преследовании якутского шамана Александра Габышева. Мужчина был задержан на границе Бурятии и Иркутской области. Он несколько месяцев шел в Москву к президенту России Владимиру Путину. По данным правоохранительных органов, шаман находится в розыске за преступления, совершенные на территории Якутии.