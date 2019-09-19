В Кремле ответили на вопрос о задержании шамана, который шел к Путину

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Путин. Архив, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков не в курсе задержания шамана, который шел к президенту РФФото: Александр Мамаев © URA.RU

Кремль не знает об уголовном преследовании в отношении якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву к президенту России Владимиру Путину. Об этом во время конференц-колла журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Кремль не может быть в курсе уголовных дел всех граждан Российской Федерации. Это просто невозможно», — прокомментировал Песков.

Ранее на границе Бурятии с Иркутской областью был задержан 61-летний шаман Александр Габышев, который несколько месяцев шел в Москву к президенту РФ, передает «ОВД-инфо». Как сообщили в управлении МВД по Бурятии, мужчина находился в розыске за совершенные преступления на территории Якутии.

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