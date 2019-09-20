Пост первого заместителя руководителя свердловского исполкома «Единой России» займет политтехнолог Петр Паньшин.
Как сообщил «URA.RU» лидер областного отделения партии Виктор Шептий, его кандидатура была согласована на прошедшем 20 сентября заседании Уральского межрегионального координационного совета «ЕР». В ближайшее время Шептий проведет собеседование с Паньшиным, после которого подпишет с ним трудовой контракт.
Петр Паньшин заявил агентству, что определит стоящие перед ним задачи и поделится планами после официального назначения.
Первый заместитель руководителя исполкома курирует участие единороссов в выборах во все уровни власти. Он занимается не только организацией кампании, но и ее идеологическим и политтехнологическим сопровождением.
Ранее пост первого заместителя руководителя исполкома занимал Андрей Мозолин. Он уволился в апреле 2019 года.
Петр Паньшин работает на предвыборных кампаниях с 1996 года. В частности, он вел кампании в Красноярском крае, на Украине, в Екатеринбурге, Самаре, в других городах и регионах.