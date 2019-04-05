5 апреля подписан приказ об увольнении Андрея Мозолина с проста первого заместителя руководителя свердловского исполкома «Единой России».
Как сообщил «URA.RU» Андрей Мозолин, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он заверил, что принял такое решение в связи с необходимостью развивать собственные проекты. В частности, Мозолин занимает посты руководителя исследовательского центра «Аналитик» и Гражданского университета Свердловской области.
Первый заместитель свердловского исполкома «Единой России» отвечает за организацию и проведение избирательных кампаний. Занимающий эту должность специалист традиционно не только решает организационные вопросы, но и руководит работой креативных групп.
Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил «URA.RU», что преемник Мозолина будет найдет в ближайшие дни. Переговоры о трудоустройстве ведутся с политическими технологами, имеющими опыт взаимодействия со свердловским отделением «ЕР».
Политтехнолог Алексей Швайгер (работал на «Единую Россию» в 2018 году на выборах депутатов думы Екатеринбурга) уверен, что найти специалиста необходимого уровня единороссам будет сложно: «Это место расстрельное. На такую зарплату технологов с рынка будет очень тяжело нанять».
Андрей Мозолин занял пост первого заместителя руководителя исполкома в апреле 2017 года. Он сменил занимавшую эту должность Екатерину Куземку.