Освободившемуся из колонии Кокорину запретили играть в футбол

Бывший игрок «Зенита» Александр Кокорин, отбывший наказание за хулиганство, не сможет заниматься футболом. О таком решении Российского футбольного союза сообщил тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.
«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение „отказать в регистрации“ Кокорину А. заниматься его работой», — написал Семак на своей странице в Instagram. Он уточнил, что Кокорину запретили играть в футбол пять месяцев. На момент публикации материала пост со страницы Семака пропал.
Ранее Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО за хорошее поведение в колонии, сообщает RT. Футболисты отбывали наказание за то, что в 2018 году напали на директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, передает «Национальная служба новостей».