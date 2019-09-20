Воры в законе подняли бунт в колонии на Кавказе

Заключенные колонии №7 в дагестанском поселке Ново-тюбе пытались устроить бунт. Однако начальству исправительной колонии удалось подавить волнения без применения силы.
«20 сентября в ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении», — передает RT со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Дагестану. Воры в законе призывали сокамерников поддержать протесты и отказывались подчиняться требованиям администрации колонии.
Как сообщает telegram-канал Baza, осужденные взбунтовались из-за недовольства условиями содержания. Они жаловались на ущемление их прав со стороны сотрудников колонии, однако во время проверок ФСИН их озвучить не могли. Уточняется, что организаторами акции выступили воры в законе — Зиявудин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский).