В Екатеринбурге «отрепетируют» Универсиаду

Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут российские и международные соревнования по видам спорта, входящим в программу летней Универсиады 2023 года. Об этом договорились министр спорта России Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Нам с вами нужно запланировать ряд турниров российского или международного уровня по тем видам спорта, которые входят в программу Универсиады», — приводит департамент информационной политики региона обращение Павла Колобкова к Евгению Куйвашеву. По словам министра спорта, предстоит протестировать и организационную, и инфраструктурную готовность к соревнованиям.

Также Павел Колобков выразил уверенность в том, что универсиада станет хорошим толчком развития спорта, экономики и инфраструктуры Екатеринбурга и всего региона. В ответ Евгений Куйвашев поблагодарил министра за поддержку инициатив и продвижение Свердловской области.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил столицу Урала с получением права на проведение Всемирной летней Универсиады, которая состоится в 2023 году, пишет RT. Положительно оценил грядущие соревнования и член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, сообщает телеканал 360.