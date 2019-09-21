Звезды раскрыли размеры своих пенсий

Отечественные звезды обнародовали информацию о своих пенсиях. Согласно данным, государственные выплаты не превышают 50 тысяч рублей.
Самой «богатой» оказалась заслуженная артистка РСФСР, 79-летняя Светлана Светличная, пенсия которой составляет 50 тысяч рублей, сообщает teleprogramma.pro. За ней следует 70-летняя певица Алла Пугачева, чья пенсия вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляет 47 тысяч рублей. Приличную пенсию получает и 57-летняя певица Алена Свиридова — вместе с надбавкой за звание заслуженной артистки РФ выходит 41 тысяча рублей.
За ними расположился 82-летний телеведущий и ученый Николай Дроздов, его пенсия составляет 30 тысяч рублей. А 55-летняя певица Лолита получает пенсию размером в 21 тысячу, и жить на эти деньги «она еще не пробовала», уточняет издание.
Достаточно низкая пенсия у 57-летней телеведущей Розы Сябитовой, которая получает около 14 тысяч рублей. «Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и никогда на нее не рассчитывала», — отметила она. А размер досрочной трудовой пенсии 45-летнего Николая Цискаридзе составляет 12 тысяч рублей, однако по достижении официального пенсионного возраста он будет получать московскую надбавку к своему основному ежемесячному пособию, а также надбавку за звание народного артиста России.
Ранее стало известно, что в следующем году пенсии россиян могут увеличиться, пишет телеканал 360.