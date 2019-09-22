Британец, отравленный «новичком», намерен отсудить миллион у России

В Великобритании вскоре может пройти довольно громкий судебный процесс Фото: pixabay.com / Pixabay License

новость из сюжета Отношения России и Британии после отравления Скрипаля

Гражданин Великобритании Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества «новичок» в городе Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, собирается отсудить у России 1 миллион фунтов в качестве компенсации.

«Роули уже нанял адвоката и готовится к подаче судебного иска», — отмечает британское издание The Mirror. Сам отравленный «новичком» мужчина утверждает, что произошедшее сильно повлияло на его жизнь, в связи с чем он намерен добиваться справедливости в судебном порядке.

Адвокатом Роули стал Патрик Магуаир, который в свое время представлял интересы жертв терактов на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Защитник рассматривает для своего подзащитного вариант подачи иска против России. По мнению юриста, Роули и его подруга стали «невинными жертвами большой политической и шпионской игры».

Как ранее писало «URA.RU», нервно-паралитическое вещество, которым отравились британцы Дон Стерджесс и Чарльз Роули, находилось во флаконе из-под духов. Роули подобрал его, чтобы подарить возлюбленной Дон Стерджесс. После их без сознания доставили в больницу, где женщина скончалась. Пара отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок» — аналогичным тому, что фигурирует в «деле Скрипалей».

Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По данным британских властей, их отравили ядовитым веществом «Новичок». Почти сразу после инцидента Лондон обвинил во всем Россию, в то время как Москва впоследствии неоднократно опровергала какую-либо причастность к произошедшему. 2 августа, как напоминает RT, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против РФ из-за «дела Скрипалей».