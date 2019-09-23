22 сентября 2019

Под Оренбургом разбились две военные машины ВДВ. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение
У двух военных машин не раскрылся парашют при десантированииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На стратегических учениях «Центр-2019» в Оренбургской области две машины ВДВ разбились о землю при десантировании. Об инциденте сообщило Министерство обороны РФ.

«Десантирование техники осуществлялось только без экипажей. Пострадавших нет», — цитирует представителя ведомства ТАСС. Как уточнили в министерстве, причиной происшествия стала неисправная парашютная система. При этом Минобороны уточняет, что при десанте военных машин допустимо потерять 2% от их общего числа.

Чуть позже появилось видео произошедшего. На кадрах, опубликованных «Известиями», видно, как у нескольких машин не раскрывается парашют и они падают.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих и 20 тысяч единиц техники. За маневрами на полигоне наблюдал глава РФ Владимир Путин.

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