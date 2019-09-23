22 сентября 2019

Американский генерал пообещал ответить российскому флоту в Черном море

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Военный из США обеспокоен действиями России в Черном мореФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на действия РФ в Черном море. Американский генерал заявил, что Россия мешает НАТО проходить учения в черноморской акватории.

«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — передает слова Ходжеса RT. По мнению американского военного, Черноморский флот препятствует проходу Североатлантического альянса, как только НАТО озвучивает места, где планируются учения.

Ходжес предложил решение сложившейся ситуации. Он считает, что Соединенным Штатам нужно наращивать свои силы в Черном море для обеспечения защиты НАТО, сообщает «Царьград». Ранее альянс уже проводил учения Sea Breeze 2019 в Черноморском регионе с 1 по 12 июля. Однако НАТО и Украине пришлось покинуть акваторию, так как рядом с Крымом проходили учения России, передает Nation news.

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