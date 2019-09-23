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В ХМАО осужденный за восемь эпизодов мошенник стал юристом в мэрии

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Суд Сургута признал мужчину виновным, но он скрыл это от работодателяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Осужденный за восемь эпизодов мошенничества бывший председатель профсоюзной организации ОАО «Аэропорт Сургут» Айрат Давлетшин нашел работу в Cургутском районе. Информацию об этом подтвердили в администрации городского поселения Барсово.

«Айрат Давлетшин работает контрактным управляющим юридической службы. Свою судимость он скрыл. Сейчас будем проводить служебную проверку», — добавила юрисконсульт администрации г. п. Барсово Юлия Дегтярева.

Судя по материалам дела, Давлетшин вел преступную деятельность на протяжении 5 лет, с 2009 по 2014 год, пока являлся председателем первичной профсоюзной организации ОАО «Аэропорт Сургут» и обладал в силу занимаемой должности административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями. Суд по нему вынес решение еще в июле этого года, признав Давлетшина виновным по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и назначил ему наказание в виде штрафа, размером 150 тыс. рублей.

По словам Дягтеревой, речь об увольнении Давлетшина пока не идет. В администрации Сургутского района журналисту «URA.RU» сообщили, что городские поселения — самостоятельные субъекты и сами формируют свои администрации. «Мы не можем их проверять», — добавили в пресс-службе муниципалитета. Дозвониться до Давлетшина журналисту «URA.RU» не удалось.

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