22 сентября 2019

Массовое сокращение госслужащих может затронуть полицию. «В 02 звонить будет некому»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сокращение числа полицейских может ударить по всей системе МВДФото: Анна Майорова © URA.RU

Запланированная на 2020 год реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению числа гражданских госслужащих, может распространиться и на силовиков. Такое мнение в беседе с «URA.RU» выразил глава профсоюза полицейских Москвы Михаил Пашкин.

Специалист напомнил, что ранее с предложениями сократить число сотрудников МВД выступали различные государственные деятели: например, глава Сбербанка Герман Греф и руководитель Роснано Анатолий Чубайс. «Если сократить аппарат управления, проверяющих, и увеличить количество сотрудников „на земле“, то все будет нормально. Но у нас хоть увеличивай, хоть сокращай — воз будет и дальше там. Потому что совершенно не эффективная система работы [МВД]», — отметил Пашкин.

По его словам, если массовые сокращения все же произойдут, это еще больше усугубит и без того критическую проблему с кадрами в полиции. «Сейчас в Москве, например, в Останкинском районе, вместо трех экипажей ездит одна машина. Ну давайте, сокращайте дальше, вообще тогда по „02“ никто приезжать не будет — звонить будет некому», — заключил Пашкин. Он уверен, что повышенная нагрузка, которая ляжет на оставшихся в органах сотрудников, со временем заставит уволиться и их. По мнению специалиста, менять работу МВД надо не сокращениями, а масштабной реформой всей системы.

Реформа в сфере госуправления нацелена на повышение доходов оставшихся на службе чиновников. Без сокращения части работников зарплаты госслужащих будут индексироваться только по инфляции. Предполагается, что штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, передает RT. В беседе с «Национальной службой новостей» экономист Михаил Делягин назвал сокращения бессмысленными.

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