22 сентября 2019

Минфин анонсировал массовое сокращение чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, безработица, увольнение работника, потеря работы, коробка с вещами
Оставшимся госслужащим повысят зарплатыФото: depositphotos.com

В 2020 году в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению числа госслужащих и повышению зарплат оставшимся. Об этом журналистам рассказала первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

По словам чиновницы, без такой реформы зарплаты госслужащих будут только индексироваться по инфляции, а чтобы повысить зарплаты на более существенную сумму, в бюджете придется искать дополнительные 100 миллиардов рублей в год. «Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — приводит РИА «Новости» слова Нестеренко.

Сокращение, по ее словам, будет проходить в два этапа. На первом (в 2020 году) власти сократят численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, территориальных органов — на 5%. К 2021 году численность территориальных органов сократится еще на 10%. Второй этап подразумевает совершенствование государственного аппарата — укрупнение территориальных органов министерств и ведомств, что, в свою очередь, также приведет к сокращению численности штата.

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© Служба новостей «URA.RU»
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