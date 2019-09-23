BadComedian раскритиковал Ельцин Центр за экспозицию о чеченской войне

Ельцин Центр создавался при участии Павла Лунгина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Скандал с Ельцин Центром

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) раскритиковал Ельцин Центр за «маленький и узкий» павильон, посвященный чеченской войне. В своем новом выпуске на Youtube кинокритик заявил, что при походе в музей складывается ощущение, что боевых действий в Чечне и не было.

Новый 47-минутный ролик Евгения Баженова в целом был посвящен свежему фильму Павла Лунгина «Братство». BadComedian доказывал, что картина неправдоподобна и не затрагивает реальных проблем той войны. По ходу монолога Баженов заметил, что «правдоруб Лунгин» является одним из создателям Ельцин Центра, где есть экспозиция о чеченской войне, которую легко пропустить.

«Разница с остальными павильонами разительная. Это даже не павильон, это закуток, который можно не заметить. Про два года войны рассказывают расплывчатые описания некоторых события и … берцы. Где же правда которую нужно показывать? Если вам кто-то подскажет, вы узнаете, что в стене есть отверстия. За некоторыми из них есть фотографии. Они скудно описывают некоторые события», — сказал на камеру блогер.

BadComedian заметил, что при этом за два года в Чечне погибло 5 732 человек — это одна треть от потерь Советского Союза в Афганистане за 10 лет (15 052 человек). На данный момент выпуск посмотрело 4,6 млн человек. Оперативно получить комментарий в пресс-службе Ельцин Центра не удалось — телефон пресс-секретаря оказался недоступен.

Ранее кинокомпания Kinodanz подала на Баженова в суд после обзора на фильм «За гранью реальности», обвинив в нарушении объемов цитирования. Позднее на фоне общественного резонанса Kinodanz отказалась от иска.