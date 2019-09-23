В Кургане новый председатель гордумы проанонсировал ее реформу

Избранный на пост председателя курганской городской думы Игорь Прозоров заявил, что ее структура может быть изменена. По данным инсайдера, речь идет о сокращении одного из комитетов.
«Вполне возможно, что структура претерпит некоторые изменения», — отметил Прозоров, отвечая на вопросы журналистов сразу после избрания на пост спикера. По данным собеседника агентства, знакомого с ситуацией, речь идет от комиссии по развитию городского хозяйства и комиссии по ЖКХ. «В свое время они были искусственно выделены, есть вариант, что их объединят», — объяснил инсайдер. По словам спикера гордумы, все решения и претенденты на посты руководителей комиссий будут определены в течение недели.
Также Игорь Прозоров отметил, что впервые в думе появились фракции: в новом составе городского парламента пятеро депутатов от КПРФ, а также по двое — от ЛДПР и «Справедливой России». В прошлом составе было по одному представителю коммунистов, партии «Родина» и «СР».