Финансирование абхазской армии поможет России в противостоянии с НАТО

Финансирование вооруженных сил Абхазии в долгосрочной перспективе поможет России в противостоянии с НАТО. Об этом «URA.RU» рассказал военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин.
«В формате геополитических отношения такого рода взаимодействие приемлемо и выгодно для России. Абхазия — приграничное с нами государство. Надо понимать, что дальше находится не совсем дружественная Грузия, которая готова предоставить территорию для войск НАТО и сама стремится войти в этот блок», — пояснил Кошкин «URA.RU». Абхазия обеспечивает, в том числе, безопасность сочинского направления, добавляет эксперт.
Сотрудничество с Абхазией в военно-технической сфере может в дальнейшем дать России взаимовыгодные контракты. «Даже если мы откроем им довольно широкий кредит, это все должно в определенной степени окупиться для России», — добавил военный эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии, сообщает агентство Nation News. Российские Минобороны и МИД должны провести переговоры с абхазской стороной.
Начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа рассказал, что соглашение с Россией поможет обеспечить военные силы республики обновленной военной техникой, сообщает RT.