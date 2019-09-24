В Перми несистемная оппозиция анонсировала первую битву за места в гордуме

Пермская оппозиция озаботилась предстоящими выборами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми представители несистемной оппозиции устроят дебаты. Участники намерены обсудить «стратегии протестного голосования», сообщает сайт пермской гражданской палаты. Мероприятие назначено на четверг, 26 сентября.

«В Москве обкатывалась модель поведения избирателя в недалеком будущем на выборах в Госдуму и на выборах в Пермскую гордуму, возможно, уже в 2020-м году. В связи с этим у нас, оппонентов правящего политического режима, возникают вопросы — как протестное сообщество должно относится к „выборам“? Возможно ли создание протестных коалиций, их цели и задачи?», — объясняют организаторы дебатов.

Планируется, что в дебатах примут участие организация гражданских активистов, региональное отделение Партии народной свободы и местный штаб политика Алексея Навального. На сайте гражданской палаты указано, что высказать свою позицию сможет каждый участник дебатов, вход на мероприятие свободный.