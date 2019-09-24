23 сентября 2019
22 сентября 2019
21 сентября 2019
20 сентября 2019
19 сентября 2019

В Перми несистемная оппозиция анонсировала первую битву за места в гордуме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праймериз ЕР по Кировскому району. Екатеринбург, трибуна, микрофон
Пермская оппозиция озаботилась предстоящими выборамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми представители несистемной оппозиции устроят дебаты. Участники намерены обсудить «стратегии протестного голосования», сообщает сайт пермской гражданской палаты. Мероприятие назначено на четверг, 26 сентября.

«В Москве обкатывалась модель поведения избирателя в недалеком будущем на выборах в Госдуму и на выборах в Пермскую гордуму, возможно, уже в 2020-м году. В связи с этим у нас, оппонентов правящего политического режима, возникают вопросы — как протестное сообщество должно относится к „выборам“? Возможно ли создание протестных коалиций, их цели и задачи?», — объясняют организаторы дебатов.

Планируется, что в дебатах примут участие организация гражданских активистов, региональное отделение Партии народной свободы и местный штаб политика Алексея Навального. На сайте гражданской палаты указано, что высказать свою позицию сможет каждый участник дебатов, вход на мероприятие свободный.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...