Политик, который предугадал громкий свердловский конфликт, нуждается в поддержке читателей «URA.RU»

Михаил Каган в декабре отметит год в должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидатуру главного федеральный инспектора Свердловской области Михаила Кагана на редакционной премии «URA.RU» «Политик года» поддержали 54 человека. Политик, на наш взгляд, несправедливо занимает последнее место в голосовании. У его ближайшего конкурента, вице-спикера Екатеринбургской городской думы Виктора Тестова, в активе 74 голоса. Обоих поддержали менее 1% участников голосования.

Если большинство номинантов на премию «Политик года» хорошо знакомы читателям (они не первый год присутствуют в общественно-политическом пространстве региона) то детали работы Михаила Кагана не всегда известны широкой аудитории. Он — силовик с 20-летним опытом, работал в УФСКН по Ямалу и Свердловской области, в статусе замгубернатора Ямала курировал вопросы взаимодействия с силовым блоком и федеральными структурами в сфере правопорядка и безопасности. Назначен на должность ГФИ по Свердловской области в декабре 2018 года.

Михаил Каган с первых дней работы включится в решение общественно-политических конфликтов: разбирался в проблемах транспортной реформы в Екатеринбурге, изучал причины митингов у драмтеатра, одним из первых предупреждал о критической ситуации с зарплатами и нагрузками на врачей в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

Всего на премию «Политик года», которую третий год подряд вручает «URA.RU», претендуют 11 человек, оказавшихся в центре общественно-политических события региона. Проголосовать за них можно до 26 сентября. Тройка кандидатов, набравших наибольшее число голосов, пройдет в финал конкурса, после чего экспертный совет, сформированный «URA.RU», выберет обладателя премии.

В голосовании «URA.RU» лидирует Сергей Бидонько (14073 голоса, или 43%), на втором месте мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 8317 голосов, 25%), на третьем месте — депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев (4391 голос, 13%).