Сбербанк решил заняться «автобизнесом»

Автосервис Сбербанка станет аналогом другого проекта организации — «ДомКлик»
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.
«Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту», — пишет РБК со ссылкой на свои источники. По имеющейся информации, проект объединит основных участников рынка, а на площадке будут представлены как новые, так и подержанные машины. Как утверждают представители авторынка, проект будет связан с «дочкой» Сбербанка — «Сетелем Банком».
По информации издания, сервис станет аналогом «ДомКлик», который был банком запущен в 2017 году. «ДомКлик» является каталогом жилой и коммерческой недвижимости от застройщиков и позволяет найти и купить квартиру, а также оформить ипотеку на жилье через Сбербанк.