23 сентября 2019

Сбербанк решил заняться «автобизнесом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник на Белой Башне. Екатеринбург, парковка, белая башня, рынок, продажа авто
Автосервис Сбербанка станет аналогом другого проекта организации — «ДомКлик»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту», — пишет РБК со ссылкой на свои источники. По имеющейся информации, проект объединит основных участников рынка, а на площадке будут представлены как новые, так и подержанные машины. Как утверждают представители авторынка, проект будет связан с «дочкой» Сбербанка — «Сетелем Банком».

По информации издания, сервис станет аналогом «ДомКлик», который был банком запущен в 2017 году. «ДомКлик» является каталогом жилой и коммерческой недвижимости от застройщиков и позволяет найти и купить квартиру, а также оформить ипотеку на жилье через Сбербанк.

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© Служба новостей «URA.RU»
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